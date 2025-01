Imelda Tuñón rompe el silencio sobre demanda interpuesta por Maribel Guardia

La nuera de la actriz hace fuertes declaraciones en su contra…

La tarde del martes 21 de enero, la actriz Maribel Guardia sorprendió al anunciar públicamente que había interpuesto una demanda en contra de su nuera, Imelda Tuñón. La decisión de Guardia se basó en su preocupación por el bienestar de su nieto, José Julián Figueroa, y en supuestas acciones de Tuñón que pondrían en riesgo la integridad del menor.

Poco después del anuncio de Guardia, Imelda Tuñón salió a la luz pública para ofrecer su versión de los hechos. La viuda de Julián Figueroa aseguró que la actriz y su esposo, Mario Chacón, habían intentado llevarse al menor de manera irregular, sin su consentimiento, cuando ella decidió mudarse de la casa de Guardia.

Tuñón denunció que se trató de una «emboscada» y aseguró que el niño fue trasladado a la Fiscalía de la Ciudad de México sin que ella pudiera oponer resistencia.

«Fue una emboscada completamente. Yo le trato de dar la mano al niño, lo tratan de jalar para llevárselo. El niño llora y llora. Empiezo yo a grabar un en vivo para que vieran que me lo estaban tratando de quitar», relató.

Tras varias horas de investigación y análisis de la situación, las autoridades competentes determinaron otorgar la custodia temporal del menor a Maribel Guardia.

¿Qué dijo Imelda Tuñón al respecto?

Imelda Tuñón ha manifestado su desacuerdo con la decisión judicial y ha anunciado su intención de continuar la lucha legal para recuperar la custodia de su hijo. La viuda de Julián Figueroa ha asegurado que buscará asesoramiento legal para impugnar la decisión.

«A mí no me han dejado defenjulian-figueroa/derme, no es posible que hayan retirado a mi hijo menor de edad y sin pruebas… Yo voy a ver a dónde escala esto, estoy platicando con mis abogados para ver qué procede», expresó.

“Si fue buena madre y si de verdad quería a su hijo, deje de hacernos esto. Es muy extraño que metan una denuncia y que sea yo la que esté mal”, añadió.