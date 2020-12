Jada Pinkett Smith “lamenta” que sus hijos experimentaran la fama muy jóvenes

La actriz ahora cree que hubiera sido bueno haber retrasado que Willow y Jaden fueran el centro de atención.

Jada Pinkett Smith admitió recientemente que permitió a sus hijos el acceso total a la fama desde el principio de sus vidas.

La estrella habló al respecto durante su conversación con su hija Willow y su madre Adrienne Banfield-Norris en Red Table Talk.

“Sabía que mis hijos eran creativos desde el primer día, ¿de acuerdo? Sabía que no eran niños convencionales y eso iba a ser parte de su realidad porque sus padres no son en absoluto convencionales ”.

“Sabes, Will y yo nunca hemos vivido vidas convencionales ni hemos tenido ideas convencionales sobre la vida. Pero me habría gustado retrasar un poco el estar en el centro de atención “.

Sin embargo, eso no quiere decir que Jada no les transmitiera perlas de sabiduría a sus hijos antes de que comenzaran a salir a la luz pública. “Tuve mucha suerte de la combinación del hecho de que Willow y Jaden salieron temprano y tenían cierta fortaleza para poder tener controversia, para tener críticas”.

“Entonces, cuando llegaron a las redes sociales, definitivamente tienen una relación diferente a la que tengo yo con las redes sociales. De hecho, me han enseñado mucho sobre a qué prestar atención, a qué no prestar atención. Y realmente me han ayudado a navegar mi relación con las redes sociales”.

Lo único a lo que Jada se aferra constantemente, sin embargo, es la idea de que cada crítica “te hace más fuerte porque sabes cuál es la verdad. Y es lamentable. Tienes que sentarte y aceptarlo y lidiar con eso. Pero parece muy injusto. Pero el mundo no es justo … creo que con el tiempo aprendes que esto es parte de él, ¿sabes? “