Jamie Foxx publica emotivo video: ‘Fui al infierno y volví’

El actor habló por primera vez de su emergencia médica en Instagram…

Jamie Foxx sorprendió a sus más de 16 millones de seguidores la noche del viernes (21 de julio) al regresar a Instagram con un emotivo video, donde por primera vez habló sobre su misteriosa hospitalización y lucha por la vida, que comenzó en abril tras sentirse mal en el set de su nueva película de Netflix “Back in Action”.

El actor de 55 años compartió un video, luchando por contener las lágrimas, y dijo que había «estado en el infierno» después de su complicación médica.

Aún sin revelar cuán grave era el problema al que se enfrentó, Jamie quiso dar la cara para tranquilizar a los fans y demostrar que está camino a la recuperación.

«Pasé por algo que pensé que nunca pasaría», dijo Foxx, y señaló que no está «ciego» o «paralizado» como se había especulado.

«Sé que muchas personas han estado esperando o queriendo escuchar una actualización, pero para ser honesto contigo, no quería que me vieras como aquele hombre», admitió, con lágrimas en los ojos.

“Quiero que me veas riendo, divirtiéndome, de fiesta, contando un chiste, haciendo una película o un programa de televisión. No quería que me vieras con tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si iba a sobrevivir», se justificó.

Foxx elogió a su hermana, Deondra Dixon, y a su hija, Corinne Foxx, de 29 años, por salvarle la vida, así como a los médicos que sabían exactamente qué hacer ante la emergencia.

“No puedo decirte lo bueno que es que tu familia participe de esa manera, y sabes que mantuvieron todo hermético, no dejaron escapar nada, me apoyaron, y eso es lo que espero que todos puedan tener en momentos como estos. Pero, voy a volver y puedo trabajar”, ​​dijo.

Foxx afirmó además que sus ojos «funcionan muy bien», lo que demuestra que «no está paralizado».

“Solo quiero decir que amo a todos y amo todo el amor que he recibido”, agregó.

“Hombre, sé que hablan de gente llorando en los videos… pero no voy a hacer una toma dos, eso es lo que es”, compartió emocionad. “Si me ves de ahora en adelante y de vez en cuando rompo a llorar, es solo porque ha sido difícil, chicos. Estaba enfermo… Pero ahora tengo mis piernas debajo de mí».

“Como dije, quiero que me recuerden por los chistes que cuento y las películas que hago, algunas buenas, otras no, y las canciones que canto… Estoy aquí en la Tierra gracias a las grandes personas… y Dios. Estoy volviendo.», finalizó.