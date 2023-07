Selena Gomez anuncia la fecha de estreno de nueva temporada de serie

‘Only Murders in the Building’ regresa a la plataforma Star+ muy pronto…

La plataforma Star+ finalmente ha confirmado la fecha de estreno de la tercera temporada de la serie de comedia y suspenso de Selena Gomez «Only Murders in the Building», protagonizada por ella como Mabel, Steve Martin como Charles, Martin Short como Oliver.

La nueva temporada de la serie ganadora del Emmy comenzarán a transmitirse una vez por semana a partir del 1 de agosto.

En la nueva temporada, se les unió un elenco fuerte: Paul Rudd, Meryl Streep, Ashley Park y Jesse Williams.

Según información de la revista «Tv Guide», la serie dará un importante salto en el tiempo hacia el futuro e incluirá un nuevo asesinato que dejará a los protagonistas más ocupados que nunca.

En las redes sociales la plataforma anunció: “Regresan, regresa el edificio Arconia y regresan los sospechosos (…) El elenco de OMITB [Only Murders in the Building] resuelve su mayor misterio hasta la fecha”.

En el clip promocional Martin, Short y Gomez anuncian la esperada fecha de estreno.