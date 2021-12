Jennifer Lopez pasó la Navidad con su familia y Ben con la suya

Pero la pareja se prepara para estar junta en las festividades de Año Nuevo…

Jennifer Lopez no pasó la Navidad con Ben Affleck. Según la revista US Weekly, la pareja acordó que la Navidad cada uno debería pasar con sus hijos, ya que aún no es el momento de reunir a las familias.

Una fuente dijo que habían estado planeando esto durante algún tiempo:

“Jen pasaría la Navidad con toda su familia en su casa y él estaría con Jennifer [Garner] y sus hijos. Pero estarán juntos en Año Nuevo”, dijo una fuente.

La pareja viajará junta para recibir el nuevo año, pero la fuente no sabe adónde irán los tortolitos y si se llevarán a los niños con ellos.

Pero Jennifer se divirtió de lo lindo con su familia en Navidad. Como todos los años, lo pasaron en pijama, disfrutando del momento familiar, riendo mucho y poniéndose al día.

J-Lo compartió algunas imágenes de su celebración familiar en las redes sociales.

En un video publicado en Instagram, la ‘Diva del Bronx’ prepara el desayuno con sus primas, su madre y su hija Emme.

Jennifer Lopez dejó de lado el glamour para disfrutar tranquilamente de la Navidad.