Jennifer López y Alex Rodríguez terminaron su intento de comprar los Mets

Las superestrellas se asociaron con el director gerente de JPMorgan Chase, Eric Menell, para hacer una oferta por el equipo de béisbol.

Según los informes, Jennifer López y Alex Rodríguez terminaron su intento de comprar la franquicia de béisbol de los Mets de Nueva York.

Se informó recientemente que las superestrellas se asociaron con el director gerente de JPMorgan Chase, Eric Menell, codirector del banco de banca de inversión en medios de comunicación de América del Norte, para discutir la posibilidad de recaudar capital para hacer una oferta a la familia Wilpon, que actualmente posee el equipo.

Sin embargo, el esfuerzo ha sido abandonado por López y el ex as de los Yankees de Nueva York, A-Rod, después de negociaciones fallidas con posibles socios, según el New York Post.

Se dice que inicialmente buscaron un acuerdo para trabajar con el multimillonario biotecnológico Wayne Rothbaum para organizar la apuesta por los Mets, pero una disputa sobre cuánto control tendría sobre el equipo supuestamente llevó a la pareja a rechazar la idea.

“Lo de Rothbaum se agrió rápidamente”, dijo una fuente a la publicación. “No fue su primera opción, pero fue el primero en aceptar los siguientes pasos”.

Los representantes de López y Rodríguez aún no han comentado las noticias.

Los Wilpons previamente entraron en conversaciones para vender el 80 por ciento de los Mets, valorados en US$2.6 mil millones, en diciembre (2019), pero las conversaciones con el magnate de los fondos de cobertura Steve Cohen se desmoronaron por el deseo de la familia de mantener el control sobre la franquicia durante los próximos cinco años.