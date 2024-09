Joe Jonas y Sophie Turner han finalizado su divorcio

La ex pareja de Hollywood ha llegado a un acuerdo sobre los términos de su separación…

Después de meses de especulaciones y procedimientos legales, Joe Jonas y Sophie Turner han finalizado oficialmente su divorcio. Según informes, la ex pareja llegó a un acuerdo amistoso el martes, aunque los detalles específicos de su acuerdo de separación se mantienen confidenciales.

La noticia de su divorcio se hizo pública en septiembre de 2023, conmocionando a los fans de la pareja. A pesar de los intentos de mantener una separación amistosa, el proceso se complicó en algunos momentos, especialmente en lo que respecta a la custodia de sus dos hijas, Willa y Delphine.

Joe Jonas interpretó una versión de «I Still Haven’t Found What I’m Looking For» de U2 durante un concierto de los Jonas Brothers en Dublín, Irlanda, la misma noche en que se confirmó su divorcio.

A pesar del final de su matrimonio, tanto Jonas como Turner han expresado su deseo de mantener una relación cordial por el bienestar de sus hijas.