Juan José “Pepillo” Origel aun no se retira

A pesar del anuncio de que se retiraba del periodismo de espectáculos, Origel participará en el programa “Hoy”.

Después de haber anunciado su retiro de las cámaras, el periodista de espectáculos Juan José Origel no se va definitivamente, pues confirma una participación especial para el programa ‘Hoy’ de Televisa.

“Yo ya había dicho que me retiraba, es que de pronto piensas que ya es tiempo de que hagas una vida, ya son muchos años de estar aquí, pero no me puedo negar con Magda (la productora del matutino Hoy), porque de una manera tan cariñosa me hizo la invitación para que estuviera aquí”, comentó Pepillo a las cámaras de ‘Hoy’.

El periodista explicó su participación en el programa: “No le pude decir que no, entonces voy a estar los miércoles aquí, y muy contento porque también voy a seguir con lo de ‘Con Permiso’. Sí pienso en el retiro definitivo, pero no de la noche a la mañana porque tengo un equipo de producción, y no le puedes decir a la gente, que son trabajadores, que ya te vas. No, todo tranquilo, con tiempo para pensar. Tienes que tomar todo con calma”.