Juez desestima demanda de Ninel Conde contra Giovanni Medina

Un juez ha desechado la demanda de Ninel Conde, quien intentó entablar un proceso legal en contra de su ex pareja Giovanni Medina por violencia doméstica.

Fue el propio demandado, Giovanni Medina, que compartió su emoción por la desestimación de la demanda tras la tremenda polémica mediática que armó Ninel Conde a través de sus redes sociales.

“Fueron momentos muy difíciles a lo largo de este tiempo, solo los que hemos padecido esto de ser acusados por hechos que no sucedieron, hechos falsos, sabemos lo que se siente en el día a día, la angustia, de no poder dormir, de pensar que se puede utilizar algún tipo de artimaña para lograr culparte de algo que no hiciste”, dijo Medina en entrevista para “Suelta la Sopa”.

“El juez dijo que no hay, no existen elementos para pensar que existe un acto delictivo y, por lo tanto, se dictó la no vinculación a proceso”, aseguró Medina.

