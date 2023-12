Julián Gil abre su corazón sobre su hijo con Marjorie de Sousa

El actor lamentó no poder ver a su hijo…

El actor y conductor argentino Julián Gil se desahogó en Instagram sobre su situación personal de no poder ver a su hijo con la actriz Marjorie de Sousa. Eso se dio después que él pudo ver al niño en televisión en su debut cantando villancicos con su mamá en el programa Hoy.

Gil compartió una foto antigua en la cama junto a su bebé, en aquel entonces, para externar su tristeza por no poder estar con Matías.

«¿Regalo de Amor y Paz?

Ojalá fuera así y no sólo de dientes para afuera. Qué mejor regalo de amor y paz que dejar a un hijo conocer a su padre y viceversa.

Hoy después de casi 7 años, pude al igual que miles de ustedes tener un “poquito” de mi hijo. Después de un tiempo de no poder verlo ni en redes sociales porque no se sacaba su rostro, ahora hizo su debut en la televisión.

Y claro gracias a la gente que me etiquetó en los videos, pude verlo. Sí debo de confesar la impotencia, rabia y absoluta tristeza que me generó este hecho. Y es que sigo sin entender cómo se sigue siendo complice de algo que en lo absoluto debería de ser normalizado, que es arrebatarle el DERECHO a un padre o madre de paternar o maternar. NO estoy muerto y mi hijo tiene derecho de saber quién es su papá.»

Continuó: «Se es cómplice desde la narrativa: ‘Hijo de Marjorie’ (¿acaso no tiene padre?)

Como padre se me arrebataron todos mis derechos, se me quitó de forma turbulenta ante la ley la patria potestad… ¿Cómo podemos seguir viendo con buenos ojos y no levantar la voz ante un hecho así?¿sería tomado de igual forma, si fuera al revés, si a la madre se le arrebatara sin ninguna razón a su hijo? Somos miles de personas que sufrimos de Alienación Parental. Este es un verdadero mal de nuestra sociedad. Esto si es REAL y NO debería ser algo normal.

Seguramente tras estas declaraciones, pasarán 10 o más años o los que sean necesarios para que pueda tener contacto con mi hijo, que él pueda valerse por si mismo y tomar decisiones.»

«Cito: “Tiempo al Tiempo” ¿Cuánto tiempo? ¿Desde el amor? Pues de dónde más sería, si no del amor para querer ver a mi hijo… Con todo respeto, pero eso debería cuestionarse a la mamá de mi hijo, de qué sentimiento nació el quitármelo… desde el odio? Y lo más importante ¿por qué? se nos arrebató ese derecho POR QUÉ!

Me he mantenido al margen estos últimos años, pero lo de hoy me rebasa y me niego a seguir callado y normalizar mi situación.»

Y finalizó diciendo: «Felicidades Mati por tu presentación y espero que la vida me de vida para tener un verdadero regalo de amor y paz contigo.»