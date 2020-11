Kendall y Kylie Jenner dejaron de hablarse durante un mes

Las hermanas dejaron de hablarse después de fuertes discusiones que fueron vistas en su reality show familiar.

Kendall y Kylie Jenner reanudaron su comunicación, tras haberse dejado de hablar por un mes después de algunas discusiones que protagonizaron en el reality familiar.

La más pequeñas del clan Kardsahian-Jenner siempre han sido muy unidas, incluso comparte un mismo círculo de amistades, con quienes se reúnen y disfrutan de divertidas fiestas que disfrutan al máximo.

Pero como es normal entre hermanos, no siempre las cosas van bien, y recientemente, hicieron evidentes sus diferencias en uno de los capítulos de ‘Keeping Up With the Kardashians’, enojo que se prolongó por espacio de un mes.

Su hermana Khloé explicó el incidente como una guerra de ‘orgullo’ y ‘egos’, y que ninguna de las dos estaba dispuesta a declinar y defendieron sus propias posturas.