Khloe Kardashian deja de seguir a Tristan Thompson en Instagram

Al parecer hay problemas entre la pareja nuevamente, tras las últimas declaraciones de la ex amiga de la familia, Larsa Pippen…

Khloe Kardashian y Tristan Thompson mal se reconciliaron y al parecer ya hay nuevamente ‘problemas en el paraiso’.

Según la revista In Touch Khloe aparentemente dejó de seguir a su novio en Instagram en medio de rumores de que se enganchó con Larsa Pippen.

Si bien no se sabe cuando la mamá de True presionó el botón para dejar de seguir al papá de su hija, se dice que ellos volvieron a tener una pelea debido a la inseguridad de Khloe.

El sorprendente movimiento se produjo en medio del drama con Larsa, la exmejor amiga de la familia.

En una entrevista reciente con el podcast de ‘Hollywood Raw’, la exestrella de Real Housewives of Miami se defendió de los rumores de traición, alegando que ella y Tristan tuvieron algo antes que éste empezara a salir con Khloe.

“Lo estaba viendo, lo hice venir a Los Angeles. Lo traje a una fiesta que tuvo Kim [Kardashian]. Se los presenté a todos. Luego, una semana después, o 10 días después, él comenzó a verse con Khloé. Lo cual está bien, ni siquiera me importa… Soy el tipo de persona [que] no persigue lo que no es para mí. Nunca perseguiré a un hombre; Nunca le pondré una correa a un hombre. Yo no hago eso.”, señaló.