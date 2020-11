Khloe Kardashian sigue luchando con sus sentimientos

La estrella de reality show aun no consigue abrirse abiertamente al amor con su ex Tristan Thompson.

Khloe Kardashian parece estar luchando contra los sentimientos de su ex Tristan Thompson cuando se reveló en el final de la temporada 19 de Keeping Up With The Kardashians que todavía está enamorado de ella.

En el episodio titulado Love Lockdown, la estrella de la NBA fue sincera con sus emociones frente a familiares y amigos y dijo que no era “menos hombre” por estar “profundamente enamorado” de la estrella de reality show.

El episodio se emitió cuando se informó que Khole dejó de seguir a su ex en Instagram después de que la explosiva entrevista de su ex amiga Larsa Pippen, cuando aclaró si Tristan engañaba a Khloe con ella o no.

“Quiero a mi bebé de vuelta. Quiero a mi reina de vuelta”. Tristan le dijo a su amiga Malika Haqq.

Khloe, por otro lado, admitió querer un “final de cuento de hadas”, pero luchó con la idea de recuperar al padre de su hija True, de dos años.

Parece que la estrella todavía está molesta por la infidelidad de Tristan cuando estaba muy embarazada de True y también de la amiga de la familia Jordyn Woods.

“Hemos hecho este rodeo antes, donde tus acciones no iban con tus palabras”, le dijo Khloé a Tristan.

“Y durante casi un año, has sido una persona diferente. Me frustra, ‘porque estoy como,’ ¿Por qué ahora?, ¿por qué no pudiste ser así cuando estábamos juntos?’ Uno de mis temores es que actúes así hasta que obtengas lo que quieres, y luego, si lo haces, te convertirás en el viejo Tristan de nuevo”, explicó.