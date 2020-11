Demi Lovato habla sobre la vida en cuarentena tras separarse de Max Ehrich

La cantante está pasando su tiempo libre ahora que ha abrazado la vida de soltera una vez más.

La separación pública de Demi Lovato con su ex prometido Max Ehrich tiene a los fanáticos enganchados y muchos se preguntan cómo la cantante ganadora del premio Grammy está pasando su tiempo libre ahora que ha abrazado la vida de soltera una vez más.

“De hecho, al comienzo de la cuarentena me dediqué a la meditación. Empecé a meditar más “. Lovato admitió en el Late Night With Seth Meyers.

“Era algo que había hecho en el pasado pero que no había convertido en un estilo de vida. Ahora comencé a meditar. Se me ocurrió esta nueva filosofía de que nunca me aburro. Nunca tengo que preocuparme sobre estar aburrida porque siempre puedo meditar sin importar dónde esté o qué esté haciendo. Eso me ayudó mucho “.

“Actualmente, estoy construyendo mejores relaciones con mis amigos y familiares e incluso con mis perros, poder pasearlos es algo que no pude hacer cuando trabajaba tanto”.

La cantante concluyó su recapitulación admitiendo que “esta cuarentena ha sido una pequeña experiencia agradable para conocerme mejor”.