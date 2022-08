Kim Kardashian apoya a Pete Davidson en terapia: ‘Kanye fue muy perjudicial’

Pese a la ruptura de la pareja, Kim ha estado apoyando el comediante para buscar ayuda…

Según la columna Page Six del diario The New York Post, Kim Kardashian “apoya mucho” la decisión de Pete Davidson de buscar ayuda después de haber sido acosado por su exmarido, Kanye West, quien, desde que ellos comenzaron a salir ha estado criticando Davidson en las redes sociales, incluso dándole el apodo de “Skete”.

Cuando Kim y Pete se separaron la semana pasada, West publicó una portada de periódico falsa anunciando la ‘muerte de Skete’.

“Kanye fue muy perjudicial. Estaba publicando cosas negativas, ahora agregue miles y miles de comentarios. Alguien tiene que trabajar contigo para lidiar con algo así (…) Kim apoyó mucho que Pete fuera a terapia”, dijo una fuente al diario.

Davidson también recibió amenazas de muerte de los fans de West, razón por la cual estuvo en “terapia de trauma” en abril, según la fuente.

“Recibir amenazas de muerte de los fans [de Kanye] y toda la atención negativa en línea no se siente bien para la persona promedio; agregue a alguien que ha luchado contra una enfermedad mental, y es aún peor”, señaló otra fuente.