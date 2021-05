Kim Kardashian obtiene orden de restricción contra acosador ‘peligroso’

Un hombre que llevaba acosándola durante meses no podrá estar a menos de 100 metros de la estrella.

Kim Kardashian es la última celebridad en obtener una orden de restricción contra un presunto acosador.

Según un informe de TMZ, el abogado de la fundadora de Skims, Shawn Holley, solicitó a la corte que proporcionara protección a la estrella Keeping Up With the Kardashians contra un hombre de 32 años llamado Charles Peter Zelenoff.

Según la estrella, dicha persona la acosaba desde hace meses, ya que seguía publicando sobre su deseo de tener una relación física con ella y publicaba sobre “intentar entrar a su casa”.

También creía estar “enamorado de ella”.

Él “filmó videos fuera de su propiedad y afirmaba sentirse cada vez más frustrado por no poder entrar”.

Kim expresó que estaba “asustada” considerandolo como “peligroso” y además “pudo encontrar su casa, aunque nunca ha compartido su dirección”.

Como resultado, un juez le ordenó a Shawn Holley permanecer a no menos de 100 metros de la estrella y su familia en todo momento.