Kim Kardashian se enfrenta con vewcinos por querer construir un “bunker”

Kim Kardashian estaría en una batalla con sus vecinos por planes ‘peligrosos’ para construir un búnker subterráneo y un ‘centro de bienestar’ subterráneo, en su propiedad de US$ 60 millones en Hidden Hills.

Según los informes, la reina de ‘Keeping Up With The Kardashians’ quiere construir una bóveda subterránea, un spa subterráneo y una estructura de estacionamiento subterráneo, además de una caseta de vigilancia separada sobre el suelo en la propiedad.

La medida de la multimillonaria provocó una guerra legal con los residentes de la misma área, ya que los vecinos supuestamente plantearon objeciones sobre su plan de expansión.

Los vecinos, en documentos legales obtenidos por The Blast, han pedido a un juez que detenga la construcción con el argumento de que ‘puede provocar una explosión’, debido a la proximidad a las líneas de gas.

Se dijo que habían enviado varias cartas legales pidiendo a un juez que detuviera la construcción, afirmando que el proyecto presenta un riesgo tanto topográfico “catastrófico “.

Los deseos de la estrella de 40 años requerirían el aplanamiento de dos colinas y la compactación de tierra que se ubica sobre “dos líneas de transmisión de gas de alta presión”.

Los vecinos descontentos de Kim se quejan de que desenterrar tierra tan cerca de las líneas de gas es “ extremadamente peligroso ”, y otros dicen que si la Asociación Hidden Hills le permitiera hacerlo, iría en contra de los estatutos de la comunidad.