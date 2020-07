Kim Kardashian se siente ‘atrapada’ por Kanye West

Tras visitarlo en su rancho de Wyoming para hablar sobre sus problemas sin resultados, ella ‘no sabe qué hacer con el matrimonio’.

El matrimonio de seis años de Kim y Kanye ya estaba bajo tensión después de los incidentes de las últimas dos semanas y ahora está cerca del ‘punto de ruptura’.

Según los informes, Kim Kardashian siente la presión de estar casada con Kanye West después de que su reunión en Wyoming no encontró una solución.

La reunión de la estrella de Keeping Up With The Kardashians, de 39 años, con su esposo, en Cody, no fue la reunión feliz que muchos fanáticos esperaban y los dejó buscando cómo avanzar como pareja.

Una fuente le dijo a la revista People que este es un “momento muy triste” para Kim, ya que ella ha luchado con los estallidos dañinos de Kanye en Twitter.

Según los informes, Kim está “realmente molesta” por lo que Kanye compartió en las redes sociales y por lo que dijo en su primer mitin presidencial, en la que afirmó que Kim quería interrumpir su primer embarazo.

Kim usó Instagram después de la diatriba de Kanye en Twitter para decir que su marido “estaba en medio de un episodio bipolar” y pidió compasión hacia él durante este tiempo.

“Kim se siente atrapada. Ama a Kanye y piensa en él como el amor de su vida. Pero no sabe qué hacer”, dijo una fuente a People.

Según los informes previos, el matrimonio de seis años de Kim y Kanye ya estaba bajo tensión antes de los incidentes de las últimas dos semanas y ahora está cerca del “punto de ruptura”.

Con Kim regresando a Los Ángeles el martes, después de su reunión con Kanye, la fuente concluyó: “Kim piensa que por ahora es mejor estar separados”.