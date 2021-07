Koko Stambuk niega haber intentado dañar a Maite Perroni

El productor desmintió las afirmaciones de la revista TV Notas que lo vinculan al escándalo de difamación a Perroni.

Koko Stambuk negó haber participado en algún plan para dañar la reputación de su ex novia Maite Perroni, quien fuera relacionada con Andrés Tovar, casado con la actriz Claudia Martin.

El productor musical comentó si tuvo problemas con Maite al ser señalado de difamarla: “No para nada. Con Maite no pasa nada”, y desmintió las afirmaciones de la revista TV Notas que lo vinculan al escándalo: “Son mentiras todo. No hay nada que creer, no es verdad”.

El abogado de Perroni declaró que se prepara una acción legal en contra de quienes resulten responsables de esta difamación, asunto en el que se mencionó que participó la esposa del productor Andrés Tovar, la actriz Claudia Martin, Koko Stamubuk y el redactor de la revista TV Notas.

Maite por su parte, no ha hecho públicamente ningún señalamiento en este tema, y se ha limitado a agradecer el apoyo del público y a hablar de sus proyectos futuros de trabajo.