Kris Jenner habla del divorcio entre Kim Karsashian y Kanye West

Ella habló del problema que se cierne sobre su famlia, y aclaró si se va a tratar la situación en su reality show.

Finalmente, alguien de la familia Kardashian está hablando abiertamente sobre el divorcio de Kim y Kanye West. Esta semana, Kris Jenner, la madre de la empresaria, abordó el tema durante su participación en el programa The Kyle & Jackie O Show.

Jenner no dudó en hablar de cómo se encuentra la madre de North, Saint, Chicago y Psalm tras separarse del rapero.

Ella fue cuestionada sobre el divorcio y también si el problema familiar sería tratado de alguna manera en el reality show de la familia, en su última temporada, Keeping up with the Kardashians.

Ella respondió: “Lo bueno de nuestra familia es que siempre estamos ahí el uno para el otro: nos apoyamos y nos queremos mucho, mucho. En este caso, lo único que quiero es que ambos sean felices”. dijo, refiriéndose a Kim y Kanye.

“Y óbviamente también quiero que los niños sean felices. Ese sería el objetivo”, explicó Kris, quien enfatizó que ‘una separación siempre será un momento difícil’ y más aún en este caso en particular porque Kim Kardashian y el músico ‘tienen muchos niños’, indicó.

Kris lo resumió diciendo que ‘felicidad y tranquilidad es lo que todos quieren para sus familias’:

“Solo eso, poder tener el cariño y el amor de la gente que te rodea y que todos estén bien. Eso es lo que buscas como madre”, agregó, diciendo que quizás parte del tema se mostrará en el programa, pero depende de Kim, quien, al parecer quiere mantener este problema detrás de la cámara para no tener un enfrentamiento con Kanye, a quien no le gustó mucho participar en el reality show.

“Creo que es un momento privado, de ellos. Kim quiere lidiar con esto con su familia, a su debido tiempo (…) Cuando le apetezca, estoy segura de que dirá lo que tenga que decir”, señaló.