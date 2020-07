Kris Jenner honró a su madre en su cumpleaños

La matriarca de la familia Kardashian-Jenner compartió varias fotos de ella con su madre por su 86 cumpleaños.

Kris Jenner rindió homenaje el pasado domingo (26) a su madre MJ, Mary Jo Campbell, por sus 86 años. La matriarca de la familia Kardashian-Jenner compartió varias fotos de ella con su madre.

“Feliz cumpleaños a mi hermosa mamá MJ !!!! Mamá, no sé qué haría sin ti … gracias por todo el amor que nos brindas todos los días … Me encantan todas tus historias sobre tu vida y todos tus consejos increíbles … eres la madre, abuela, amiga y confidente más increíble y aprecio cada recuerdo que tenemos. Gracias por la forma en que me criaste y por todo lo que me enseñaste … Te amo, te amo más de lo que nunca sabrás”, escribió.

La publicación tuvo más de 1 millón de ‘likes’.

Además de Kris Jenner, de 64 años, la mujer es madre de Karen Houghton, de 61 años, la hermana menor de Kris.

MJ se divorció del padre de sus hijas, Robert Houghton en 1962. El hombre murió en México en marzo de 1975 y no pudo llevar a Jenner al altar cuando se casó con Robert Kardashian en 1978.