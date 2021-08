Kylie Jenner anuncia el lanzamiento de su ropa de playa ‘Kylie Swim’

La famosa se ha inspirado en sus hermanas Kim y Khloe Kardashian, y ella también lanza su marca de moda muy especial.

Parece que una línea de maquillaje exitosa, una línea de cuidado de la piel y el estatus de multimillonaria no son suficientes para Kylie Jenner, ya que ella está preparándose para lanzar otro negocio.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians tomó nota de los respectivos negocios de ropa de sus hermanas Kim Kardashian y Khloe Kardashian, Skims y Good American, para diversificarse a su propia ropa, específicamente ropa de playa, llamada Kylie Swim.

En Instagram, la madre de Stormi compartió un vistazo de los productos mientras ella misma se ponía un monokini rosa y amarillo.

Ella subtituló la publicación “trabajando en @kylieswim y no puedo esperar para compartir”.

La colección parece atrevida, ya que sus trajes de baño, encubrimientos y bikinis se comparten en emocionantes puestas de sol y tonos neón con recortes dramáticos.

Parece que el magnate de los negocios solicitó marcas comerciales para Kylie Swim y Kylie Swim por Kylie Jenner en mayo de 2021.