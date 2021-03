Kylie Jenner: Cameo en el video de Cardi B es “lo más destacado de su carrera”

La socialite y magnate de maquillaje expresó sus sentimientos por participar en el video de WAP, con Cardi B.

La magnate del maquillaje Kylie Jenner reveló en el último episodio de “Keeping Up With The Kardashians” que hacer un cameo en el controvertido video de la canción WAP de la rapera Cardi B, fue lo más destacado de su carrera.

Según el Daily Mail, en el episodio, la miembro más joven de la familia Kardashian lleva a los espectadores al backstage de la canción donde se la ve preparándose para su toma, y conoce a Cardi B.

Hablando con la rapera, Kylie dijo: “Oh, Dios mío, estoy tan emocionada, estoy tan emocionada. Es el punto culminante de mi carrera. No puedo esperar”.

A esto, Cardi respondió: “Muchas gracias, no entiendes, recé por esto”.

La pista “WAP” se lanzó en 2020 y vio a Kylie hacer una aparición rápida con un atuendo con estampado de leopardo.