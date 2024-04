Grettell Valdez revela que está muy enf3rma

La actriz compartió con sus seguidores qué está pasando con su salud…

Grettell Valdez publicó en redes que está enferma de una bacteria que la ‘está matando’.

La actriz compartió en sus redes sociales que está atravesando por una severa crisis de salud:

“Esta bacteria me está matando, algo que más odio en la vida: enfermarme. No saben el fin de semana que pasé. Confirmado: salmonela con los estudios que me hicieron”.

Grettell reveló que no tuvo fuerzas ni siquiera para llegar al hospital, por lo que tuvieron que atenderla en su casa: “Tuve qué acelerar el proceso vía intravenosa, no podía moverme, no podía ni siquiera llegar al hospital”, señaló.

La actriz además de hablar de su padecimiento, agradeció al equipo médico que la atendió, así como a sus seguidores su preocupación y estar al pendiente de su estado de salud.