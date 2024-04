Pedro Fernández ¿se hizo armonización facial?

El actor y cantante asegura que no, aunque especialistas dicen que sí…

Pedro Fernández aclaró en un programa de televisión, la polémica acerca de si se ha realizado algún tratamiento anti-edad en su rostro.

Recientemente él se ha visto en medio de las críticas por su aspecto diferente.

El actor y cantante asistió al programa matutino ‘Sale el Sol’ en Imagen TV, y dentro de la entrevista se tocó el tema de su aspecto muy jovial a sus 55 años, pues en los comentarios vertidos en las redes sociales se asegura que ha recurrido al botox y a cirugías plásticas para revertir el paso del tiempo.

Eso dijo: “Empiezo a ver comentarios de ‘se operó’, ‘¿Qué se hizo en la cara?’ ¡Por Dios, si no me he hecho nada!”, asegura.

Sin embargo, el artista no descarta en algún momento recurrir a algún tratamiento:

“Tengo que decir que tiene que llegar, por respeto y por compromiso con nuestras carreras tenemos que cuidarnos. No lo he hecho, pero algún día lo haré”.

Pero hay doctores especializados en el tema que aseguran que el artista pudo haber hecho el procedimiento de ‘armonización facil’, porque su rostro se ve más ‘cuadrado’, una característica de ese tratamiento.