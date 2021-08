La Casa de los Famosos: Celia Lora pide salir del reality por “censurarla”

La hija de Alex Lora acusa a producción de ‘La Casa de los Famosos’ de censurarla por su forma de vestir y por sus tatuajes.

Celia Lora se mostró molesta con la producción del reality show de Telemundo, ‘La Casa de los Famosos, porque le han pedido que se cubra más, y al parecer entraron a la casa sin consentimiento para retirarle ciertas piezas de ropa.

Lora se enfureció contra la producción porque presuntamente han sido groseros con ella al intentar cubrirle los tatuajes, además de censurarla en su forma de vestir,y dijo a dos de sus compañeras que ya deseaba irse de la producción, pues no se siente cómoda con todo lo que la televisora le está haciendo en su contra.

“Me quiero ir a mi casa. Lo que me hicieron de la ropa no tiene madre. Ahorita me acaban de decir que me ponga manga larga”, dijo.

#CeliaLora ya quiere salirse de #LaCasaDeLosFamosos tras pronunciarse en contra de la producción. (1/3) pic.twitter.com/BGSf97DzRJ — NovelaLounge (@NovelaLounge) August 28, 2021

Aunque Lora ya hizo sus maletas para irse, se desconoce si realmente lo hará, ya que seguramente su contrato tiene cláusulas precisas.