La Casa de los Famosos: Alicia Machado y Gaby Spanic tienen discusión tóxica

Las dos famosas venezolanas tuvieron una discusión por un asunto verdaderamente fútil.

Alicia Machado y Gabriela Spanic protagonizaron una discusión muy tóxica en La Casa de los Famosos, reality show que transmite Telemundo..

Machado al parecer entró a “La casa de los famosos” con todo, luego de ser el reemplazo de última hora de Christian Estrada, a quien corrieron por ir al nacimiento de su hijo con Ferka.

Cabe recordar que Alicia Machado ya tiene experiencia en este tipo de programa, al participar hace años en Gran Hermano VIP, en España.

Y la pelea se dio por algo fútil; Alicia llamó a la actriz de “La Spanic”, cosa que por alguna razón le pareció totalmente despectivo y la justificación necesaria para iniciar el drama.

“Me parece tan despectivo. Tú dices que eres mi hermana, yo nunca te he dicho, ‘La Machado’ me parece a mí, no me gusta, porque yo soy más, Alicia”, expresó Gabriela Spanic.

Machado le respondió que los demás integrantes se refieren a ella como “La Machado”, cosa que ve sin problema.

“Bueno, yo no sabía que te molestaría, ahora ya lo sé. A lo mejor y me tomé el atrevimiento”, agregó Machado.

Vea el intercambio de palabras a continuación: