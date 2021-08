Madre de Belinda vence el Covid-19

La señora Belinda Schüll, madre de la cantante , siente que ‘volvió a nacer’ al superar la enfermedad.

La señora Belinda Schüll, madre de la cantante Belinda, supera satisfactoriamente el covid-19, y confiesa que siente que ‘volvió a nacer’ y estar cerca de ser dada de alta.

“Hoy me despido del oxígeno, de las inyecciones, de los medicamentos. Mi hoy es un renacer. En este nuevo comienzo amo más la vida, más que nunca es una segunda oportunidad que la vida me regaló y sé que nunca me rendí. Gracias Dios porque me diste tu luz, compañía y protección”, expresó la madre de Belinda en Instagram.

La señora Schüll y su esposo Ignacio Peregrín se contagiaron de covid-19, por lo que estuvieron en una estricto aislamiento bajo tratamiento médico. Afortunadamente ya se encuentran mejor y esperan muy pronto ser dados de alta.

La mamá de Belinda lamentó no haber acompañado a su hija para celebrar el cumpleaños de la cantante el pasado 15 de agosto: “Hubiera dado lo que fuera por viajar contigo y estar juntas este día tan especial, lamentablemente no puedo por una dificultad de salud, pero superando este momento tan difícil, celebraremos juntas, te amo”.

Belinda se ha colocado últimamente en los encabezados de la prensa, después de su supuesta separación de Christian Nodal, con quien se había comprometido hace algunas semanas.