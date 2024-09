Lady Gaga revela por qué nunca desmintió los rumores de que es un hombre

Los rumores sobre el género de la artista empezaron después de que una foto alterada suya se viralizara…

Lady Gaga ha revelado la razón detrás de su decisión de no desmentir el persistente rumor sobre su género durante los primeros años de su carrera.

En una reciente entrevista con Bill Gates, en su nueva serie ‘What’s Next? The Future with Bill Gates’, la cantante explicó que, a pesar de no sentirse victimizada por la falsedad, se preocupó por el impacto que este tipo de rumores podría tener en otras personas, especialmente en los jóvenes.

«La razón por la que no respondí la pregunta fue porque no me sentí como una víctima con esa mentira», confesó Gaga. «Pero pensé, ¿qué pasa con un niño que está siendo acusado de eso? ¿qué pensaría al ver a una figura pública como yo avergonzada?».

En lugar de alimentar la polémica, Gaga decidió utilizar esta situación como una oportunidad para generar un debate más profundo sobre la identidad y la diversidad. «Traté de usar la desinformación para crear otro punto disruptivo», afirmó.

Fans también revivieron un video viral de la artista, en el que, tras recibir una pregunta al respecto, respondió:

“¿Por qué diablos voy a perder mi tiempo y dar un comunicado de prensa sobre si tengo o no p*ne? A mis fans no les importa y a mí tampoco”.