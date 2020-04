Liam Payne pide a la gente “vivir el momento”

El cantante revela que aunque a veces se “siente cohibido”, intenta concentrarse en el lado positivo de las cosas.

Liam Payne ha instado a la gente a “vivir el momento”. El ex One Direction admite que hay momentos en los que se siente “cohibido”, pero trata de concentrarse en lo positivo.

En declaraciones a The Zoe Report, Payne compartió: “Vivimos el momento en momentos como estos, pero también podemos ser conscientes de las cosas. Todos somos capaces de cometer errores y de mejorarlo. Solo recuerda esas dos cosas e intenta superar cualquier problema, y ​​mantente en el momento, no te pierdas la vida “.

Liam reveló recientemente que quiere que las personas apaguen sus teléfonos y se reconecten entre sí.

El intérprete de ‘Strip That Down’ dijo: “Cuando estaba en África remota, no había señal de teléfono ni nubes en el cielo, así que no había contaminación lumínica. Estábamos haciendo fuegos, y charlar era nuestro único entretenimiento. Y cuando tú puedes sentarte en silencio con alguien y no tienes que adularlo, es cuando sabes que tienes un verdadero amigo, una verdadera relación con alguien”.

“Creo que muchas personas y yo hemos perdido el contacto con eso porque estamos tan acostumbrados a estos pequeños aparatos que nos dan información de 30 segundos”, afirmó.