«Los iPads se romperán»: Cardi B habla sobre castigar a sus hijos si no se portan bien en la escuela

La rapera revela supuestos castigos drásticos a sus hijos antes de ir a su reunión escolar…

Cardi B demostró una vez más su lado más divertido al compartir un video en sus redes sociales. La rapera se encontraba camino a las conferencias de sus hijos, Kulture, de 6 años, y Wave, de 3, y no pudo evitar bromear sobre las posibles consecuencias si sus pequeños no obtenían buenas calificaciones o si su comportamiento no era el adecuado.

«Será mejor que escuche algo bueno o de lo contrario, los iPads se romperán, los teléfonos se tirarán a la basura, los televisores se desconectarán», amenazó la artista. «No estoy jugando, soy ese tipo de madre». Sin embargo, rápidamente aclaró que se trataba de una broma y que no tenía intención de llevar a cabo estos castigos tan drásticos.

A pesar de sus bromas, Cardi B ha dejado claro que la educación de sus hijos es una prioridad para ella y que espera que ambos se esfuercen en la escuela. La rapera también destacó la importancia de la crianza compartida con su ex pareja, Offset, y aseguró que ambos están comprometidos en brindarles a sus hijos el mejor futuro posible.