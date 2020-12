Mariah Carey quiere llevar su vida a la pantalla grande

La cantante quiere llevar a la pantalla grande el éxito de su libro autobiográfico ‘The Meaning of Mariah Carey’.

Mariah Carey revela su deseo de ver su vida plasmada en una película, animada por el éxito de su libro autobiográfico ‘The Meaning of Mariah Carey’.

Al igual que otras estrellas, que en un momento decidieron llevar al cine sus increíbles y exitosas vidas, la cantante confesó que tiene esa intención: “Siento que debería hacerlo, ese ha sido siempre mi objetivo, pero para mí era muy importante escribir primero un libro, porque hay tanto que contar. De ahí podemos escoger lo más relevante y traducirlo al lenguaje del cine”.

Sin dar muchos detalles de este proyecto, Mariah dio la pista de que el famoso guionista Lee Daniels podría colaborar en su película: “Me encanta Lee, lo amo, es uno de mis mejores amigos y me entiende de una forma en la que pocos lo hacen. Pero no se permite decir nada, ni sí, ni no, ni quizás”.