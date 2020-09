Marido de Hilary Duff la tiene tatuada en el trasero

Matthew Koma usó Instagram el lunes para mostrar su nuevo tatuaje, que es simplemente la palabra “Hilary” en la nalga.

El marido de Hilary Duff se ha tatuado el nombre de la artista en el trasero.

Matthew Koma usó Instagram el lunes para mostrar su nueva tinta, que es simplemente la palabra “Hilary” escrita en letra cursiva en la parte inferior de su espalda.

Él escribió junto a la divertida imagen: “Buena suerte ganando una pelea con tu esposa cuando su nombre está tatuado en tu nalga. #Squats #gainz #laseraway (sic)”

Un fan en los comentarios señaló que el diseño del tatuaje en realidad está escrito con la propia letra de Hilary, ya que así es como la estrella firma su nombre cuando escribe autógrafos para los fanáticos.

Y la propia Hilary también comentó en la publicación, bromeando que Matthew está “atrapado” con ella ahora que tiene su nombre permanentemente en su trasero.

Ella escribió: “El botín más fino de #youstucknowboy (sic)”

Mientras tanto, la actriz de 32 años dijo recientemente que se siente “realmente agradecida” por su cónyuge en medio de la pandemia de coronavirus, porque su nueva rutina familiar le da la oportunidad de “dormir hasta tarde” por la mañana.

“Estoy en casa todo el día. Entonces, se nos ocurrió esta rutina en la que él me deja dormir hasta tarde, y hace las primeras tres horas con los niños por la mañana porque sabe que una vez que me ven, solo me quieren a mí”.

“Literalmente, ninguna de mis amigos dice que les pasa lo mismo en su casa. Así que estoy muy agradecida de que esté muy involucrado. Así que ha sido genial”.