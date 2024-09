Miley Cyrus es demandada por su éxito «Flowers»

Tempo Music alega que la canción premiada de la artista copia elementos clave de «When I Was Your Man» de Bruno Mars…

La cantante Miley Cyrus se enfrenta a una nueva polémica legal. Tempo Music Investments ha presentado una demanda en su contra, alegando que su exitoso sencillo «Flowers» copia elementos sustanciales de la canción «When I Was Your Man» de Bruno Mars.

Según la demanda, presentada el pasado lunes 16 de septiembre, existen «tantas similitudes musicales» entre ambas canciones que sugieren una copia intencional. Tempo Music sostiene que la melodía, la armonía y el coro de «Flowers» son prácticamente idénticos a la estrofa de «When I Was Your Man», incluyendo las progresiones de acordes y algunas partes de la letra.

La compañía demandante argumenta que el éxito de «Flowers», que incluso le valió un Grammy a la cantante, no habría sido posible sin la inspiración en la canción de Mars. Además de buscar una compensación económica, Tempo Music solicita que se prohíba a Miley Cyrus la distribución e interpretación pública de «Flowers».

Es importante destacar que, aunque Bruno Mars sea el compositor original de «When I Was Your Man», no figura como demandante en este caso.