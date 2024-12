Muere Bob Bryar, exbaterista de My Chemical Romance

El músico fue encontrado sin vida en su hogar, en avanzado estado de descomposición…

Bob Bryar, exbaterista de la icónica banda My Chemical Romance, ha fallecido. La noticia fue confirmada por TMZ, que informó que el cuerpo de Bryar fue encontrado en su casa de Tennessee el pasado 26 de noviembre.

Las circunstancias que rodean su muerte aún son un misterio. Según los reportes, el músico fue visto por última vez con vida el 4 de noviembre, lo que sugiere que llevaba varias semanas sin ser visto. Al momento del hallazgo, su cuerpo se encontraba en un avanzado estado de descomposición, lo que dificulta determinar la causa exacta de su fallecimiento.

Las autoridades locales investigan el caso, pero hasta el momento no se sospecha de juego sucio. Todas las pertenencias de Bryar, incluyendo armas y equipo de música, se encontraban en la casa.

Bob Bryar fue una pieza fundamental de My Chemical Romance durante varios años, tocando la batería en álbumes emblemáticos como «The Black Parade» y «Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys».