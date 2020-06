Natalie Portman dice que la policía la hace sentir segura siendo una “mujer blanca”

Ella admitió que el sistema que la hace sentir cómoda está “equivocado”, por lo que apoya el movimiento # defundthepolice.

La actriz Natalie Portman dice que la policía la hace sentir segura como una “mujer blanca”, mientras que sus “amigos negros” sienten lo contrario.

Ella admitió que el sistema que la hace sentir cómoda está “equivocado”, y agregó que inicialmente dudaba en apoyar el movimiento Defund The Police.

Portman recurrió a Instagram para hablar sobre el movimiento, que ha encontrado una nueva energía para combatir el racismo sistémico tras la muerte de George Floyd debido a la brutalidad policial el 25 de mayo.

“Cuando escuché por primera vez #defundthepolice, tengo que admitir que mi primera reacción fue miedo. Toda mi vida, la policía me ha hecho sentir segura. Pero ese es exactamente el centro de mi privilegio blanco: la policía me hizo como una mujer blanca”. me siento segura, mientras que mis amigos, familiares y vecinos negros sienten lo contrario: la policía los hace sentir terror “, escribió.

La actriz continuó: “Y por una buena razón. La policía es la sexta causa de muerte de los hombres negros en este país. Estos no son incidentes aislados. Son patrones y parte del sistema de vigilancia excesiva de los estadounidenses negros. Las reformas no han funcionado. Minneapolis, donde fue asesinado George Floyd, es una de las fuerzas policiales más progresistas del país, después de haber recibido una amplia capacitación contra los prejuicios. Estoy agradecida con los líderes de @ mvmnt4blklives que nos han hecho cuestionar el status quo. Y quienes nos han hecho imaginar cómo sería un mundo en el que invirtiéramos en alimentar a las personas (en su educación, atención médica, medio ambiente, vivienda)”.

Portman afirmó que ella “ha llegado a la edad en mi vida, donde si mi intestino se siente incómodo, tomo la situación como incorrecta”.

“Pero este concepto inicialmente me hizo sentir incómoda porque estaba equivocada. Porque el sistema que me hace sentir cómoda está mal. # Defendblacklives # defundthepolice”, agregó.