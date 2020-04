Niegan a R.Kelly la libertad por miedo al coronavirus

La juez que lleva su caso en Chicago, consideró que Kelly no corre riesgos, y que habría riesgo de fuga.

Una juez ha negado el segundo intento de R. Kelly de salir de la cárcel, y evitar la pandemia Covid-19 tras las rejas.

El virus se ha propagado en el presidio MCC Chicago en Illinois, donde Kelly está detenido en espera del primero de muchos juicios, pero la juez que supervisa su caso dictaminó que confía en que el cantante no está en riesgo.

El abogado de la estrella de I Believe I Can Fly insistió previamente en que su cliente debería ser liberado después de que un preso en el piso de Kelly fue hospitalizado con síntomas de coronavirus.

La juez también dejó en claro que no estaba convencida de que el cantante no significara un riesgo de fuga, y que no quería estirar los límites de la aplicación de la ley durante la pandemia en curso: “No se puede garantizar que un acusado con antecedentes, incentivos y oportunidades de interferir con posibles testigos no lo hará “, dijo la juez, según TMZ.