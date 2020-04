Ya se trabaja en la precuela de Juegos del Hambre

Los fans pueden esperar más de la franquicia cinematográfica, en forma de una precuela adaptada de la próxima novela de Suzanne Collins.

Los fanáticos de The Hunger Games pueden esperar más de la franquicia cinematográfica, en forma de una precuela adaptada de la próxima novela de Suzanne Collins.

Los jefes del estudio Lionsgate han anunciado que ‘The Ballad of Songbirds and Snakes’, del autor aún no publicado, será adaptado para la pantalla grande por Francis Lawrence, quien dirigió The Hunger Games: Catching Fire y las partes 1 y 2 de The Hunger Games: Sinsajo.

La quinta película de la exitosa serie será escrita por el guionista de Catching Fire, Michael Arndt y la propia Suzanne Collins.

“Lionsgate siempre ha sido el hogar cinematográfico de The Hunger Games, y estoy encantado de volver a ellos con este nuevo libro”, dijo Collins, quien también asumirá el papel de productor ejecutivo, en un comunicado.

“Desde el principio, han tratado el material original con gran respeto, honrando los elementos temáticos y narrativos de la historia, y formando un equipo increíble tanto delante como detrás de la cámara”.

La serie de películas original de The Hunger Games fue protagonizada por Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth y Josh Hutcherson.