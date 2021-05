Orlando Bloom se ha convertido en el mejor amigo del Príncipe Harry

La estrella del cine y Harry se comunican todo el día con mensajes desde que son vecinos en Montecito.

Parece que Orlando Bloom se ha convertido en un amigo cercano y aliado del príncipe Harry desde que los duques de Sussex se mudaron a Montecito, California.

Según Harry, él y el prometido de Katy Perry se comunican mucho a través de mensajes, y Bloom siempre advierte al esposo de Meghan Markle cuando los paparazzi están al acecho.

Harry le dijo a Dax Shepard en su podcast Armchair Expert:

“Pasamos los primeros tres meses y medio viviendo en la casa de Tyler Perry … y los helicópteros, los drones, los paparazzi cortando la cerca, ¡fue una locura! Y la gente afuera, su respuesta fue, ‘Bueno, ¿qué esperarías si vives en Los Ángeles? ‘”.

“En primer lugar, no teníamos la intención de vivir en Los Ángeles, esto es como un área de preparación antes de intentar encontrar un hogar, y en segundo lugar, es triste que si vives en Los Ángeles y eres una persona conocida, tienes que aceptar eso, “.

Harry reveló que inicialmente le aconsejaron que se quedara en casa para evitar las cámaras entrometidas:

“El primer consejo de seguridad que tuvimos, dije, ‘¿Dónde está el lugar más seguro?’ y dijeron: ‘¡Dentro de la casa!’ Le dije: ‘Lo siento, solo porque soy alguien conocido, ¿ya no puedes salir de casa …?’ Es muy, muy triste (…) Entonces, ¿cuál es nuestro derecho humano como individuo y como familia? Usted está diciendo que en el momento en que salgo de nuestra casa, es temporada de caza y juego libre. ¿Interés? No hay interés público en que lleves a tus hijos a pasear por la playa, no es nada. ¡No es nada nuevo! ”, criticó.

Desde que se mudó a la exclusiva comunidad de Montecito, Harry admite que las cosas han ido ‘mucho mejor’, aunque él y Bloom se han esforzado por cuidarse mutuamente cada vez que ven a paparazzi escondidos en el área.

“Hace apenas dos días, Orlando Bloom me envió un mensaje, porque está en el camino correcto y nos mantenemos en contacto gracias a los paparazzi. Me envió una fotografía, que recibió su guardia de seguridad (equipo), de un tipo de cabello largo con sombrero, con sus EarPods, con su enorme cámara, acostado en la parte trasera de su camioneta 4×4, vidrios polarizados, una mujer conduciendo. Está acostado en la parte trasera de esta camioneta y les está tomando fotos (a Bloom y Perry) con su hija y cualquier otra persona que esté en esa área. ¿Cómo es esto normal? ¿Cómo es eso aceptable? ”Preguntó Harry.