Príncipe Harry dice que criará a Archie de manera diferente a como lo criaron a él

Harry no quiere que Archie sea criado como Charles lo crió a él. Por eso dice que decidió “romper el ciclo”.

El príncipe Harry dejó muy claro en su reciente conversación con Dax Shepard en el podcast Armchair Expert, cómo quiere criar a su hijo de dos años, Archie. Y dijo que espera hacerlo de manera diferente a como al él lo crió el príncipe Charles.

El duque de Sussex, quien junto con Meghan Markle, espera su segundo hijo, una niña, comentó:

“¿No es la vida sobre romper ciclos? … No es tu culpa. No creo que nadie deba señalar con el dedo y culpar al otro. Ciertamente, cuando se trata de criar hijos, experimenté un poco de dolor y sufrimiento. Quizás por el dolor y el sufrimiento que sufrieron mis padres. Quiero asegurarme de que voy a romper el ciclo para no transmitirlo ”, explica.

Harry notó que ‘de todos modos se pasa mucho dolor’, y agregó: “Como padres, debemos intentar asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible. Como, ‘Me pasó a mí. Haré todo lo posible para no te suceda’ ”, dijo.

Aunque fue difícil para Harry, dice que su percepción de cómo era la vida de su padre, lo ayuda a criar a su hijo con Meghan Markle de una manera diferente:

“De repente comencé a encajar las piezas”, dijo el duque a Shepard y a su coanfitriona, Monica Padman.

Y Harry terminó atrapando a la familia real una vez más:

“Está bien, aquí va a la escuela. Sé eso de su vida. También sé cómo está conectado con sus padres, así que eso significa que me trata de la forma en que lo trato, lo que significa que, a medida que vayamos, cambiemos eso”. ¿Con nuestro hijo? Aquí estoy. Me mudé con toda mi familia a los Estados Unidos. Ese no era el plan. Pero a veces tenemos que tomar decisiones difíciles y poner la familia y la salud mental en primer lugar “, dice.