Paris Hilton celebra su primer aniversario de noviazgo

La socialite festejó con una publicación en Instagram su relación con el empresario y autor Carter Reum.

Paris Hilton celebró en su Instagram su primer aniversario de noviazgo con el empresario y autor Carter Reum. La empresaria compartió varias imágenes de los dos juntos sobre un fondo de Disney para decir que él es el indicado.

Paris publicó una recopilación de fotos y clips de la pareja y deseó: “¡Feliz primer aniversario, mi amor! ¡Me encanta que celebremos nuestro amor cada mes! No puedo creer que solo haya pasado un año. Se siente como si hubiera estado contigo toda mi vida. Nunca me sentí tan cerca de otra persona en mi vida “, dijo en la publicación.

“Y eso se debe a que eres el primero que derribó los muros que construí alrededor de mi corazón y los abrió de una manera que no sabía que era posible. Realmente creo que somos hechos el uno para el otro y estamos destinados a serlo. ¡Nada en mi vida se sentía tan bien ni tan perfecto! Todos los días me siento como en un sueño “, declaró.

Esta no fue la primera vez que Paris rindió homenaje a su novio. En agosto, la socialite lo colmó de dulces palabras en Instagram en celebración de otro ‘mesversario’. En ese momento, ella escribió: “¡Tú eres la razón por la que estoy tan feliz y me siento la chica más afortunada del mundo! Me encanta hacerte feliz y prometo hacerte sonreír para siempre. ¡Te amo mucho, hermoso! ¡Feliz aniversario!”.

Paris y Carter fueron vistos juntos por primera vez en público cuando se besaban y bailaban juntos en una fiesta post Globo de Oro en enero. Tres meses después, la ex prometida de Chris Zylka hizo oficial su relación en Instagram.