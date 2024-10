Paulina Mercado comparte su estado de salud tras cirugía de cáncer de garganta

La conductora de ‘Sale el Sol’ reveló que la extirpación del tumor ha sido un éxito…

Paulina Mercado, que hace poco reveló su diagnóstico de cáncer de garganta, ha anunciado que ha superado con éxito la cirugía para extirpar el tumor. A través de un video en Instagram, la conductora de ‘Sale el Sol’ compartió los detalles de su recuperación y agradeció el apoyo incondicional de sus seguidores.

«Gracias por sus muestras de cariño, por sus mensajes, gracias por sus oraciones, gracias por su buena vibra, gracias por acompañarme en esta nueva aventura», expresó Paulina con la voz ronca y un vendaje en su cuello.

La conductora reveló que el cáncer no se había propagado a otras zonas de su cuerpo, y que la cirugía fue un éxito total: «No me tuvieron que quitar ningún ganglio. No se fue a la tráquea. Solamente me quitaron una paratiroides […] Mi cuerpo está limpio y completamente sano», aseguró Paulina, invitando a todos a priorizar su salud, realizarse chequeos médicos regularmente y no ignorar lo que su cuerpo les dice.

«Creo que sí es importante hacer una pausa y darnos cuenta de lo importante que es la prevención, lo importante que es checarnos. Yo tenía una bolita y no le hacía caso, me sentía muy cansada y tampoco le hacía caso. Yo asumía que era por la chamba», añadió.