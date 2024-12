Pepillo Origel es hospitalizado y sometido a una cirugía

El conductor de televisión revela que se encuentra hospitalizado en León, Guanajuato, y comparte detalles sobre su estado de salud…

José Pepillo Origel sorprendió a sus seguidores al informar que se encuentra hospitalizado en la ciudad de León, Guanajuato. A través de un video compartido en sus redes sociales, Origel explicó que su ingreso al hospital se debe a una serie de pruebas médicas y una reciente cirugía.

El presentador mexicano reveló que su visita a León tenía como objetivo visitar a sus familiares, pero aprovechó la oportunidad para realizarse un chequeo médico de rutina. Sin embargo, los resultados de las pruebas indicaron la necesidad de una intervención quirúrgica.

«Fui ayer al doctor; ya me vieron. Voy a ir al cardiólogo, también me tiene que ver él, porque como todos saben tengo el marcapaso; entonces a ver si me operan o no, él es quien va a decir», compartió Origel con sus seguidores.

El conductor también mencionó que desde septiembre ha estado experimentando molestias en el brazo izquierdo, lo que lo ha llevado a seguir un tratamiento médico.

Afortunadamente, la cirugía a la que fue sometido resultó exitosa. Origel compartió una fotografía desde su cama de hospital para tranquilizar a sus fans y agradecer por las muestras de cariño.

«Bendito Dios salí bien de mi operación! gracias a los doctores que me intervinieron en la Médica Campestre de mi León querido !!», escribió en Instagram.