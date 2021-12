Reventa de boletos para shows de Adele en Las Vegas llega a US$ 35 mil

Los fans de Adele que no lograron comprar sus boletos para los conciertos, tendrán que pagar más…

Los fans de Adele están indignados por el costo de los boletos para sus conciertos en Las Vegas, como parte del lanzamiento de su residencia Weekends with Adele, una serie de espectáculos que se llevarán a cabo en los viernes y sábados en el Caesars Palace de enero a abril del próximo año.

Como era de esperarse, las preventas se agotaron en minutos y las entradas aparecieron rápidamente en servicios de reventa como StubHub y Ticketmaster.

Sin embargo, los fans que no sacaron provecho de la venta inicial se enojaron al ver los precios de la reventa… ¡que oscilan entre US$ 2,000 y US$ 35,000!

Un fan escribió: “Adele se volvió loca con estos precios de entradas para conciertos”. Otro intervino, “… supongo que somos nosotros los que pagamos la pensión alimenticia de su marido”.

Por supuesto, los revendedores pueden decidir vender sus asientos al precio que quieran, depende de los fans gastar el dinero o no.

Pero la semana pasada, un grupo de demócratas del Congreso introdujo la “Ley para detener los bots de Grinch” en un intento de evitar que los revendedores de boletos usen bots para comprar artículos muy deseados, incluidos boletos, para revenderlos más tarde.