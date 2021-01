Rupert Grint revela de lo que “nunca hablaría” con Emma Watson y Daniel Radcliffe

Desde que filmaban Harry Potter, Grint nunca habló con Daniel Radclife y Emma Watson acerca de la fama.

La estrella de Harry Potter, Rupert Grint, recientemente reveló que él, Emma Watson y Daniel Radcliffe nunca tuvieron una conversación sobre algo, una vez que dejaron de rodar juntos la secuela de Harry Potter.

La estrella de Harry Potter reveló esto durante su entrevista con The Sunday Times.

Allí fue citado diciendo: “Potter sucedió a una edad tan joven y me resultó difícil lidiar con el lado de la fama de las cosas. Si alguna vez veo a Dan [Radcliffe] o Emma [Watson], la fama es lo único de lo que nunca hablaremos “.

Durante el transcurso de su entrevista, la estrella también admitió que estaba jugando con la idea de dejar la actuación y el nacimiento de su hija solo ha cimentado esos pensamientos aún más. “Convertirme en padre ha aumentado esos sentimientos. No me malinterpretes, me encanta trabajar en ‘Servant’ y me siento extremadamente cómodo en un entorno de televisión”.

“Estoy eternamente agradecido con los fans de Potter y nunca rechazo una selfie, pero a veces extraño mi anonimato. Al menos el encierro me permitió usar una máscara. Pensé en hacerme una con la cara de Dan”.

“Antes del encierro, siempre andaba dando vueltas por B&Q, comprando herramientas. Y acabo de comenzar mi propia línea de producción de cerámica en miniatura”, dijo.