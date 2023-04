Salma Hayek impresiona con sus curvas durante paseo

A la actriz le encanta el contacto con el mar cuando necesita recargar energías…

Salma Hayek subió la temperatura de su Instagram al compartir con sus más de 23.6 millones de seguidores en la plataforma, fotos en bikini, durante paseo en alta mar. La actriz mexicana de 56 años considera que está en plena forma física y mental.

Al publicar las imágenes, donde aparece muy sensual, la actriz de «Los Eternos» comentó:

«Cada vez que necesito sentirme renovada, me sumerjo en el océano #oceanlife», escribió en el pie de foto.

Famosas como Paris Hilton y Cindy Crawford, y anónimos elogiaron la belleza de la mexicana en la sección de comentarios.

“Salma, estás en otro nivel”. «Ahí se va cualquier concentración». «El tiempo no pasa para ti».

Salma comentó recientemente que envejecer no es un problema para ella, pues sabe que todas las mujeres pueden alcanzar sus ambiciones en cualquier etapa de sus vidas.

“No hay fechas de caducidad para las mujeres. Esto tiene que terminar (…) Puedes mantenerte a cualquier edad, puedes soñar a cualquier edad, puedes ser romántica a cualquier edad. Tenemos derecho a ser amadas por lo que somos y donde estamos. No estamos aquí solo para hacer bebés, no estamos aquí solo para cuidar al hombre. No estamos aquí solo para servir a todo y a todos los que nos rodean”, advirtió.