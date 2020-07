Señalan a nueva pareja de Geraldine Bazán como un “estafador y mujeriego”

Luis Rodrigo Murillo García, nuevo novio de la actriz, tendría muy mala reputación, según una revista mexicana.

El nuevo novio de Geraldine Bazán podría ser un estafador y un mujeriego, según las revelaciones que hizo a TV Notas una influencer regiomontana que lo conoce muy bien.

El hombre del que se habla es el empresario mexicano Luis Rodrigo Murillo García, de quien la fuente reveló: “Es bien labioso y supo cómo llegarle, él sabe que Geraldine está vulnerable, ávida de amor, pues cayó redondita a sus pies. Él es una fichita, robó en la agencia de autos donde trabajaba y por poco va a la cárcel, también le jugó chueco a su ex mujer, la engañaba con cuanta mujer podía y tenía el descaro de sacarle dinero para invertir en negocios que no existían, se compraba ropa y cosas personales”.

Según la informante, Geraldine pasó dos semanas de vacaciones en Ixtapa, Zihuatanejo con Murillo, en una casa que este SUPUESTO “estafador” le quitó a la mala a su ex esposa, y no es la única, pues también se quedó con otra propiedad que no le pertenecía. La actriz había subido a sus redes un video en el que estaba haciendo una fogata con sus dos hijas y ahí aparece Luis Rodrigo, pero luego eliminó esta publicación.

Geraldine tuvo un fugaz romance con el actor argentino Santiago Ramundo, pero esta relación no se consolidó.