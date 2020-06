La famosa actriz de “Pretty Little Liars” habló de la relación con su novio con su novio Matte Babel.

La famosa actriz de “Pretty Little Liars”, Shay Mitchell, no tiene prisa por casarse con su novio Matte Babel.

En una entrevista con etonline.com, Mitchell habló sobre su relación con Matte y por qué no está lista para casarse en este momento.

“Mucha gente pregunta, nunca fue algo que realmente me importara. Amo las bodas. Puedo verlas todo el día. Me encanta asistir, me encanta ser parte de las bodas de mis amigos, cualquiera que sea sincero. Simplemente no es algo que me importe y es algo de lo que Matte y yo no hemos hablado “, dijo.

Mitchell también habló sobre el vínculo que comparte con Matte y su pequeña hija Atlas. “Es una relación especial y es muy agradable verla crecer “, dijo.