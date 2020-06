Kim Kardashian consume “comida chatarra” con su sobrino Mason

La estrella de TV disfrutó de un sándwich de helado con el hijo de su hermana Kourtney, Mason Disick.

Kim Kardashian sigue una dieta estricta para que poder lucir esbelta mientras promociona sus prendas de SKIMS en las redes sociales.

Pero de vez en cuando, la esposa del rapero Kanye West, que cumplirá 40 años en octubre, se da uno que otro gusto.

Eso es exactamente lo que hizo La estrella de TV el miércoles, cuando disfrutó de un sándwich de helado con el hijo de su hermana Kourtney, Mason Disick. “Cuando cuido a los niños …”, Kim subtituló la imagen.

Los dos estaban en un sofá beige con una mesa y una silla alta en el fondo.

La imagen podría ser para molestar a su hermana Kourtney, con quien no se ha llevado bien en los últimos meses. Kourtney, de 41 años, prefiere que sus hijos coman todos los alimentos orgánicos y trata de mantenerlos alejados de los dulces, de lo que Kim es plenamente consciente.

Kim y Kourtney tuvieron una pelea por el azúcar cuando planearon la fiesta de cumpleaños conjunta de North y Penélope el año pasado, como se documentó en Keeping Up With The Kardashians.

Las hermanas se han llevado tan mal que incluso se pelearon físicamente, como se vio en la última temporada de su show, con la mayor de las Kardashian lanzando insultos y avergonzando a Kim.