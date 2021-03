Sherlyn buscará embarazarse de nuevo a finales de este año

La actriz desea darle un hermanit@ a su hijo André, quien ya cumplió 10 meses.

Sherlyn buscará ser madre por segunda vez. A poco más de 10 meses de haber dado a luz a su primogénito André, la actriz buscará un segundo bebé, a través del mismo método de concepción al que se sometió hace un año.

“Estoy pensándolo seriamente para finales de este año. ¡Qué emoción!”, dijo la actriz, quien hace algunas semanas regresó a las telenovelas, de la mano del productor Juan Osorio.

Sherlyn aseguró que le tiene sin cuidado el género de su segundo bebé, más bien lo que busca es que ‘sus hijos crezcan juntos’, como ella creció rodeada de sus hermanos.

“Me gustaría que André tuviera un hermano, y si es niño o niña no me preocupa, pero sí me gustaría que tuvieran el privilegio de crecer juntos, como yo lo hice con mis hermanos”, apuntó.